Scambio culturale Erasmus a Druogno

Scambio culturale Erasmus+ tra giovani da 3 paesi europei; attivato nell’ambito del progetto “Outdoor and inclusion”. Venticnque giovani da Italia, Austria, Estonia si sono incontrati a Druogno per vivere insieme 6 giorni di confronto culturale in lingua inglese. Il progetto a titolarità di Vedogiovane è promosso in rete con Eurodesk Provincia del Vco, Fondazione Comunitaria del Vco, comuni Fondo Giovani Provincia del Vco e comune di Druogno. Lo scambio è stato ospitato nella struttura della Casa Vacanze di Druogno, messa a disposizione dal Consorzio dei Comuni novaresi e riattivata per l'occasione. Lo scambio ha dato l'opportunità ai ragazzi di entrare in contatto con culture diverse e di utilizzare la lingua inglese per confrontarsi su tematiche di interesse giovanile; con particolare riferimento al tema dell'educazione all'aria aperta come risorsa di inclusione e crescita per tutti. I giovani in Erasmus hanno ideato e partecipato attivamente a workshop basati sulla proposta di giochi ed esperienze in natura; verso il benessere personale e la costruzione di positive dinamiche di gruppo. I ragazzi, anche grazie al supporto dell'amministrazione comunale di Druogno, nei diversi di giorni di attività , sono anche entrati in contatto con gruppi della comunità locale. Tra le esperienze significative di contatto con il territorio anche un'escursione guidata in Val Grande.

L'evento conclusivo dello scambio Erasmus si tiene a Druogno sino al 22 luglio