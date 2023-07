''Serve una risoluzione veloce sulla fornitura dell’acqua potabile a Cuzzago''

A seguito dell’ennesimo divieto ad utilizzo ordinario dell’acqua potabile per i cittadini di Cuzzago (Ordinanza del Comune di Premosello Chiovenda - 13 luglio 2023), come già espresso anche in alcuni incontri pubblici, il Comitato CBO osserva che:

• È fuori discussione che il palese dissesto dell’acquedotto pubblico di Cuzzago debba essere risolto dall’ente preposto secondo tempistiche piuttosto celeri e metodologie tese a ripristinare una sicura fruizione del servizio agli utenti. Non serve una elencazione degli interventi fatti, serve una pianificazione di quelli necessari a riportare il tutto in condizioni ottimali.

• Avevamo già anticipato, nelle serate pubbliche tenute nelle scorse settimane che, vista anche la carenza di precipitazioni invernali (soprattutto di carattere nevoso) degli ultimi anni, sarebbe potuta necessitare a breve la realizzazione di un pozzo di captazione idrica da sottosuolo. Situazione che proprio di recente è stata confermata, di fatto, anche dall’Ente Gestore.

• In questo scenario di evidente carenza nella salvaguardia di un bene così prezioso come l’acqua che beviamo, rileviamo che le istituzioni provinciali, mediante il Consorzio Rifiuti, caldeggiano la costruzione di una centrale a Biogas proprio in una zona dove i cittadini stanno fronteggiando da tempo la mancanza di acqua potabile.

· Sappiamo tutti che questo tipo di impianto ha bisogno di un notevole approvvigionamento di acqua per poter funzionare, che quindi attingerà dalla falda sottostante, e sappiamo anche che ci sono stati episodi di sversamento in falda legati a incidenti o che potrebbero esserci a causa di problematiche legate alle vasche di contenimento (cattiva esecuzione, mancata manutenzione, fessurazioni dovute ad assestamenti strutturali ecc…)

Come Comitato Comunità della Bassa Ossola, siamo a sollecitare una risoluzione veloce e duratura sulla fornitura dell’acqua potabile a Cuzzago, e a richiedere a tutti i soggetti preposti, e ai Cittadini stessi, una profonda riflessione – che porti all’abbandono di questo folle progetto - sulla necessità di realizzare un impianto potenzialmente pericoloso e sicuramente gravoso anche in termini di sfruttamento delle preziose falde acquifere della nostra zona!

Commissione stampa Comitato CBO