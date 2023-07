Ossola Guitar Festival sbarca a Baceno con il Concordis Quartet

Terza serata dedicata alla musica con Ossola Guitar Festival, la manifestazione itinerante che porta grandi concerti in giro per tutta la provincia. Il prossimo appuntamento è in programma per venerdì 21 luglio alle ore 21.00, presso la Chiesa Parrocchiale di Baceno. In scena il Concordis Guitar Quartet composto dai chitarristi portoghesi Manuel Toucinho, Pedro Rufino, Jeorge Pires ed Eudoro Grade. Nato nel 2005, il quartetto esegue un vasto repertorio che spazia soprattutto nella musica tradizionale portoghese. Nel loro concerto, gli artisti eseguono musiche di Parades, Assad, Atkins e Lecuona. Con la sua musica, il Concordis Quartet ha girato il mondo, con concerti in Portogallo, Francia, Spagna, Italia, Inghilterra, Serbia, Lituania, Slovenia e Cina.

Come ad ogni data dell’edizione 2023, Ossola Guitar Festival consiglia un itinerario escursionistico sul territorio dei comuni in cui si svolgono i concerti. in questo caso, si consiglia una passeggiata che parte da Baceno e, seguendo il torrente Devero, conduce fino a Croveo alla scoperta dei paesaggi plasmati dalla forza dell’acqua.