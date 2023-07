Riparte Ossola Guitar Festival: tutti gli appuntamenti

Dal 19 luglio al 6 agosto torna la grande musica dal vivo con la nuova stagione di Ossola Guitar Festival. Giunta alla sua edizione numero 27, la manifestazione offre un ricchissimo programma di concerti nei quali la chitarra è la protagonista assoluta, e fa da filo conduttore per una serie di serate in cui gli artisti esplorano i più diversi stili musicali, dal jazz alla musica classica, dal flamenco alle colonne sonore cinematografiche. Ancora una volta sotto la direzione artistica di Salvatore Seminara, Ossola Guitar Festival porta la grande musica in tutta la nostra provincia, da Varzo a Craveggia, da Baveno a Mergozzo, passando per Masera, Vogogna, Beura Cardezza e molti altri. Per l’edizione 2023 sono previste alcune novità: dal 15 luglio al 31 agosto è possibile visitare la mostra “Risonanze visive” presso il Caveau di Domocentro (in Corso Dissegna 8 a Domodossola) con una raccolta delle opere fotografiche di Andrea Pavan e dei vincitori del concorso artistico dedicato. Nella stessa sede sono raccolte alcune chitarre della casa di produzione Aiersi, mentre con la collaborazione di Itinerarium sono stati creati alcuni itinerari paesaggistici in corrispondenza della location di ogni concerto.

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 19 luglio con il concerto intitolato "Acustica Latina": sulla suggestiva scalinata della chiesa parrocchiale di Varzo prende vita la musica della tradizione brasiliana e argentina. Alla chitarra e alla voce Sergio Fabian Lavia, insieme a Dilene Ferraz alla voce e flauto e Nicolò Neri al violoncello. L’ingresso è libero, e lo spettacolo ha inizio alle ore 21.00.

Ecco il calendario completo della manifestazione:

19 luglio – Acustica Latina, Scalinata della Chiesa Parrocchiale di Varzo, ore 21.00

20 luglio – Giovanni Palombo Camera Ensamble, Piazza della Chiesa di Baveno, ore 21.00

21 luglio – Concordis Guitar Quartet, Chiesa Parrocchiale di Baceno, ore 21.00

23 luglio – Duo Harvanová- Brüllová, Santuario del Boden di Ornavasso, ore 21.00

25 luglio – Orchestra da Camera Cimarosa, Chiesa Parrocchiale di Craveggia, ore 21.00

27 luglio – Nicholas Nebuloni, Chiesa di Santa Marta di Cannobio, ore 21.00

29 luglio – Ten Stops, Parco di Villa Caselli di Masera, ore 21.00

31 luglio – Histérico Duo, Porticato delle Cappelle di Mergozzo, ore 21.00

2 agosto – Eco de Alma, Corte del Castello Visconteo di Vogogna, ore 21.00

4 agosto – Duo Bragal, Chiesa Parrocchiale di Beura-Cardezza, ore 21.00

6 agosto – Duo Vešligaj- Režman, Chiesa Parrocchiale di Bognanco, ore 21.00