Degustazione enogastronomica al Mulino di Sasseglio

Sabato 22 luglio, a Druogno, si terrà una deliziosa degustazione enogastronomica presso il suggestivo Mulino di Sasseglio, a partire dalle 19:30. L'evento, intitolato "L'acqua per il mulino, per lo stomaco il vino," è promosso dall'azienda agricola Edoardo Patrone.

La serata sarà allietata dalla splendida esibizione del duo musicale composto da Fabrizio Spadea alla chitarra e Roberto Olzer al piano, per creare un'atmosfera incantevole.

Dopo la degustazione, i partecipanti avranno l'opportunità di fare una passeggiata tra le pittoresche vie della frazione, allestite a tema per l'occasione. Tuttavia, i posti per l'evento sono limitati e soggetti a pagamento. Si consiglia, quindi, di prenotarsi presso l'ufficio turistico di Druogno al numero 340 8682308 per assicurarsi un'indimenticabile serata di gusto e bellezza in un luogo affascinante come il Mulino di Sasseglio.