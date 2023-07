Oxilia, a Crevola lo spettacolo teatrale di Roberto Mercadini

Continuano le serate del Festival Oxilia - Teatro e Musica per la terra d’Ossola: sabato 22 luglio torna in scena il teatro con lo spettacolo intitolato “Fuoco nero su fuoco bianco”. L’appuntamento è fissato per le ore 21.00 sul sagrato della chiesa dei SS. Pietro e Paolo di Crevoladossola, per una rappresentazione che racconta la Bibbia ebraica.

Scritto e interpretato da Roberto Mercadini, lo spettacolo riprende la storia della Bibbia ebraica vista attraverso gli occhi dell’autore, considerato uno dei nomi più influenti del teatro italiano con oltre 150 date in tutto il Paese. “Ho tracciato un monologo, un viaggio fra gli infiniti possibili dentro la Bibbia. Il libro di Giona è la rotta seguita in questa navigazione attraverso il tempestoso mare della sapienza ebraica. Ad ogni capitolo si tocca un porto e si spalanca un mondo”, spiega Mercadini. “Nella Bibbia ebraica c’è l’umorismo ebraico”.

Classe 1978, cesenate, Roberto Mercadini è amatissimo dal pubblico e conosciuto anche dai più giovani, grazie al suo modo di raccontare le storie che lo ha reso popolare anche sui social. È conosciuto anche per aver preso parte a diversi programmi televisivi.