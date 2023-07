"Trail bulding", integrare la mountain bike col territorio

Nell’ambito delle attività del Progetto Interreg Laghi e Monti Bike, l’Unione Montana Alta Ossola, in qualità di capofila, organizza un workshop di “Trail Building” ed una formazione sul modello International Trail Rating System in collaborazione con IMBA Italia (International Mountain Bicycling Association) , che rappresenta a livello mondiale il punto di riferimento per la mountain bike ricreativa, sostenendone e sviluppandone la pratica nel rispetto della natura.

IMBA promuove lo sviluppo di sentieri sostenibili ed infrastrutture per rendere la pratica della MTB accessibile a tutti, integrando la mountain bike con il territorio e le comunità. Sia il Trail Building workshop IMBA che la formazione ITRS sono gratuiti . Entrambi i corsi prevedono un attestato di partecipazione rilasciato da IMBA Italia per coloro che seguiranno sia la parte teorica che la parte pratica. Il corso si svolgerà il 24-25-26 luglio.

Le parti teoriche si svolgeranno a Crodo, in località Bagni, nell’aula didattica del Centro visite del Parco Veglia Devero. Le parti pratiche si svolgeranno su vicini percorsi. Numero massimo di partecipanti: 30 Formazione ITRS (International Trail Rating System) Sempre in collaborazione con IMBA verrà organizzato un corso per presentare il modello ITRS (International Trail Rating System).

L’ITRS è un modo oggettivo per valutare sentieri e percorsi dal punto di vista di un ciclista. L’ITRS informa i biker sui requisiti per affrontare in sicurezza le varie sfide di un sentiero o di un intero percorso. Nell’ITRS vengono valutati quattro aspetti, che nella loro interazione riflettono il fascino e la complessità della mountain bike: difficoltà tecnica, resistenza, esposizione e wilderness .