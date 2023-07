La Pro Vercelli si allena sul campo di Druogno

Inizierà lunedì 24 luglio sul campo sportivo di Druogno la preparazione in quota della Pro Vercelli. Le Bianche Casacche, che militano nel campionato di serie C, lavoreranno in Vigezzo sino al 4 agosto.

Il via all’annata 2023-24 per la Pro Vercelli è avvenuto in questi giorni al “Silvio Piola” dove la squadra si è radunata agli ordini del nuovo allenatore Andrea Dossena.

Al raduno c’erano i portieri Alex Valentini, Matteo Rizzo e Nicolò Vaccarezza; i difensori Giulio Parodi, Alessandro Macchioni, Alessandro Carosso, Roberto Iezzi, Gianluca Clemente, Francesco Rodio, Joshua Da Pra; i centrocampisti Simone Calvano, Simone Emmanuello, Alessandro Louati, Francesco Contaldo, Ilario Iotti, Massimo Forte, e gli attaccanti Gianmario Comi, Alessio Nepi, Matteo Maggio, Mohamed Guindo, Mattia Mustacchio, Filippo Ghezza, e Ousmane Niang.