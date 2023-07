Crevola piange l'ex primo cittadino Carlo Rolandi

L’Amministrazione Comunale di Crevoladossola si unisce al cordoglio di parenti ed amici per la scomparsa dell’ex Sindaco Carlo Rolandi.

Carlo, per tutti Carletto, è stato un amministratore accorto e lungimirante che ha lasciato in tutta la comunità crevolese un positivo ricordo.

La sua mai nascosta passione politica lo ha portato a spendersi in più riprese, ed in vari ruoli, nell’impegno amministrativo. Nel suo ultimo mandato come Sindaco, fra il 1996 e il 2000, con la sua Giunta, aveva saputo mettere in campo molti spunti innovativi ed interessanti, fra cui vogliamo ricordare il concorso di idee sull’utilizzo di Villa Cesconi Renzi, dal quale anche la nostra amministrazione ha tratto positiva ispirazione. Per questi spunti ed insegnamenti, umani, prima ancora che politici, l’Amministrazione di Crevoladossola esprime una profonda e sincera gratitudine.

Ci lascia un uomo che non ha mai fatto mistero delle sue idee, idee che ha sempre sostenuto con orgoglio e schiettezza. Un uomo che ha affrontato la terribile malattia che lo ha colpito, con una grande dignità e con la riservatezza che lo contraddistinguevano. Era una persona discreta che amava poco apparire e aveva tanta voglia di fare, che aveva scelto volontariamente di allontanarsi dalla politica, nonostante i molti richiami, anche in tempi recenti.

Carlo Rolandi faceva parte di quella generazione di amministratori che avevano vissuto in prima persona il cambiamento del dopoguerra e avevano saputo gestire le importanti trasformazioni che hanno fatto di Crevoladossola, uno dei centri industriali e artigianali più importanti dell’Ossola.

Ci lascia un uomo che si è sempre distinto, oltre che nell’amministrazione, anche nel lavoro e nella comunità crevolese, una comunità che ora si unisce nel commiato al nostro stimato Carletto.