Ultimo appuntamento del ValGrandeBellezza Fest: alla conquista degli alpeggi

Ultimo appuntamento della terza edizione del ValGrandeBellezza Fest: alla conquista degli alpeggi! Domenica 30 luglio è la giornata dedicata all’evento più originale di questo nuovo festival: l’escursione accompagnata da una marching band con ben due spettacoli di acrobatica aerea all’arrivo in alpeggio. In questa edizione andremo al Piancavallone con partenza da Cappella Fina, con un dislivello di 450 mt e un tempo di percorrenza di circa 2 ore: ad accompagnarci sarà la marching band degli Ottoni a Scoppio e invece ad esibirsi saranno il DuoFlosh sul palo cinese e il Duo Ludilò con la corda sul trapezio.

Chi non verrà in escursione o vorrà invece rivedere gli spettacoli potrà venire a Miazzina con le repliche a partire dal tardo pomeriggio.

La partecipazione degli Ottoni a Scoppio quest’anno è particolarmente significativa per ricordare Giulio, clarinettista della Banda, nonché caro amico e abitante di Cicogna, che è mancato a gennaio.

Per l’escursione saremo accompagnati dalle guide ufficiali del Parco, che oltre a raccontarci i luoghi e le storie di questi meravigliosi posti offriranno un’assistenza professionale garantendo la massima sicurezza nel cammino, indipendentemente dalla preparazione di ciascuno.

L’escursione è una delle più panoramiche nella porzione meridionale del Parco, con superba vista sul Lago Maggiore e su parte del Parco Nazionale.

Il punto di partenza è la Cappella Fina, posta a 1100 mt di altezza sopra l’Alpe Pala, nel comune di Miazzina.

Da qui guadagnando quota raggiungeremo l’alpe Cavallotti, e dopo aver superato un facile passaggio attrezzato con catene, guadagneremo la cresta che segna parte della linea di confine dell’area protetta; di seguito salendo arriveremo al Pizzo Pernice. Proseguendo poi in direzione nord, tra distese di mirtilli e rododendri, giungeremo al rifugio Pian Cavallone, dove è possibile pranzare.

Il ritorno sarà effettuato in parte ricalcando lo stesso itinerario e poi percorrendo parte del versante opposto; perdendo gradualmente quota termineremo il nostro giro sempre alla Cappella Fina.

Programma:

- ritrovo ore 8 a Cappella Fina con partenza ore 8.30, accompagnati dalle Guide Ufficiali del Parco e con al seguito la Banda degli Ottoni a Scoppio.

All’arrivo al Piancavallone:

- ore 11 il DuoFlosh in “Cabaret Zuzzurellone”

- ore 12 il Duo LudiLò in “Resta”

Al rientro a Miazzina appuntamento alle ore 18 in piazza della Chiesa per raggiungere accompagnati dalla Banda piazza Fantoli, dove il DuoFlosh metterà in scena “Cabaret Zuzzurellone”; ci sposteremo poi al parco giochi dietro al Municipio per lo spettacolo “Resta” del Duo LudiLò alle ore 21.30.

Pasti su prenotazione: pranzo al Rifugio Piancavallone e cena organizzata dalla Pro Loco insieme agli Alpini al parco giochi di Miazzina.

Tutte le esibizioni saranno fruibili gratuitamente, ma vi invitiamo a lasciare un’offerta a sostegno delle spese del festival, che a stento riusciamo a coprire, nel cappello che sarà presente al termine di ogni spettacolo. Per l’escursione è richiesto un contributo di 10 euro da dare direttamente alle Guide alla partenza.

E per rendere ancora più sostenibile l’accoglienza del pubblico in un territorio naturale, selvaggio e incontaminato, l’invito è di cogliere l’occasione per conoscere un po' di più la ValGrande, vivendo il festival con lentezza, fermandosi a dormire almeno una notte nelle strutture ricettive locali, non arrivando a ridosso degli orari degli appuntamenti, ma con un po' di anticipo.

Per motivi organizzativi di controllo presenze, viabilità e parcheggi auto, è necessaria la prenotazione per tutti gli appuntamenti compilando il form sul sito web.

Ideatore, direttore artistico e organizzativo del festival è Massimo Dellavecchia – 121eventi – anche gestore dell’Ostello ValGrande a Cicogna, che ha voluto portare la sua decennale esperienza nell’organizzazione di eventi culturali e artistici anche quassù, in questo territorio selvaggio e incontaminato dove da 4 anni si è trasferito stabilmente a vivere.

Il festival è reso possibile grazie al sostegno operativo ed economico dei Comuni di Cossogno, Miazzina, Intragna, Caprezzo e Aurano, dell’Ente Parco Nazionale ValGrande e del Distretto Turistico dei Laghi, oltre alla preziosa collaborazione delle associazioni e degli abitanti locali.

Info, programma completo e prenotazioni su www.valgrandebellezza.it

e-mail massimo@121eventi.it telefono (solo WhatsApp) 347 3414061

Pagina FaceBook https://www.facebook.com/ValGrandeBellezzaFest