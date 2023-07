Nomadi in concerto a Domobianca365, ospite il Cantante della Solidarietà

Il 30 luglio i Nomadi di Beppe Carletti faranno tappa con il sessanta Tour a Domobianca. Il concerto della storica band avrà come ospite Salvatore Ranieri, in arte il Cantante della Solidarietà, impegnato dal 30 luglio al 2 settembre su Canale5, Italia 1 e Rete4 con lo spot sociale per il superamento e abbattimento delle barriere architettoniche progetto ideato da Francesco Sottili.

Da oltre 25 anni c'é una forte amicizia tra il fondatore dei Nomadi Beppe Carletti e Salvatore Ranieri. Già in passato hanno portato a termine moltissimi progetti sociali per i senza tetto di Milano, carrozzine donate negli ospedali pediatrici italiani, un parco giochi per Barisciano in Abruzzo e tanti altre iniziative. Il 30 luglio, prima del concerto dei Nomadi, non mancherà la solidarietà del cantante vogognese in collaborazione con l’organizzazione di Domobianca , per fare donazioni alla LILT Lega Italiana lotta ai Tumori del VCO, alla Soms Società operaia Mutuo soccorso di Domodossola e alla Croce Rossa Italiana.

Il 30 luglio vedremo i Nomadi in un ambiente montano naturale e magico che permetterà ai fan di vivere da vicino la loro musica e di creare ricordi indelebili. Celebreranno insieme ai fan i 60 anni di carriera. Un’occasione per presentare in Ossola i nuovo disco “Cartoline da qui “, la storia di una band iniziata nel 1963 con un gruppo di sedicenni emiliani desiderosi di fare musica con l’autenticità del loro stile e la loro voglia di essere liberi da schemi ed etichette. Non mancheranno le canzoni dell’ultimo cd con il singolo Cartoline da Qui , scritto da Luciano Ligabue, sino a quelle più famose come Dio è morto, Io voglio vivere, Canzone per un ‘amica, Io vagabondo e tante altre. Sul palco anche il Cantante della Solidarietà.

Il costo del biglietto sarà di euro 25,00. Ingresso gratuito per disabili e bambini fino a 12 anni

Apertura cancelli ore 18:00. Concerto ore 21:30

Per info https://www.ticketgate.it/event/nomadi-30-luglio-2023/?fbclid=IwAR3xAIRjFO2VACR7dzcy2xX0GbOYPZBu6YE00ue5AqlzRZNUTO8UgSissfE

https://www.domobianca365.it/ - 0324/44652