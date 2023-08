Case e Casini: affascinante itinerario musicale nel parco di Villa Antonia

“Case e casini. Musica e racconti misteriosi e...”: nello splendido Parco di Villa Antonia di Santa Maria Maggiore, mercoledì 2 agosto alle 18, è in programma una proposta originale e curiosa con protagonisti il maestro Roberto Bassa (pianoforte) e Monica Mattei (voce narrante).

"E' un itinerario dedicato a 'case e casini'; – spiega il maestro Bassa – lo spunto nasce da un casuale e fortunato ritrovamento di una ventina di anni fa: il repertorio musicale del pianista che negli anni Venti deliziava le serate della casa chiusa di via Sempione a Domodossola. É un repertorio deleziosamente elegante e spiritoso, retaggio di un mondo allora pienamente parte della società. Sia ben chiaro: nessun giudizio morale o nostalgia, solo una memoria garbata, forse un po' felliniana, di una parte della nostra storia che non può essere negata. Il pianista in questione era anche un organista in varie chiese cittadine e stimatissimo didatta".