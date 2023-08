A Malesco la celebrazione del 350° anniversario di San Metrobio FOTO

Il colpo d’occhio, sulla sala gremita all’inverosimile. Bastava questo per capire che la serata sarebbe stata un successo, e questo è stato il migliore ringraziamento per l’impegno profuso dagli organizzatori che in tempi ristrettissimi, un mese e mezzo, hanno portato in scena una apprezzata rappresentazione su San Metrobio.

Ricorre infatti in questi giorni a Malesco il 350° anniversario dell'arrivo del corpo del Santo nella chiesa parrocchiale, compatrono del paese. La serata ha visto l’introduzione da parte della maestra Cristina Bergamaschi, che, con una breve descrizione dei fatti successi nel 1673, ha accompaganto il pubblico nella Malesco dei tempi passati. Con la regia di Anna Avossa, gli attori, rigorosamente maleschesi, hanno portato in scena uno spettacolo ispirato al testo “La Novella di San Metrobio”: tra divertenti sketch – in italiano e dialetto - e avvenimenti realmente accaduti, lo spettacolo ha coinvolto il pubblico in una rappresentazione che ha riscosso un grandissimo successo.

La storia è quella dell'arrivo delle spoglie di San Metrobio a Malesco che si conclude con un risvolto comico quando, all'arrivo del carro che doveva trasportare i resti del Santo, i maleschesi si rendono conto dell'equivoco: il carro in questione era infatti quello del pollivendolo domese, giunto in valle con il nipote per il suo lavoro.

I prossimi appuntamenti per il 350° anniversario sono in programma venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 agosto: venerdì 4 alle 21, presso la chiesa parrocchiale, si terrà il concerto della “Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario” di Domodossola. Nel corso della serata interverrà don Damiano Pomi, Dottore in Storia e Beni Culturali della Chiesa e esperto di reliquie. Sabato 5 alle 21 si svolgerà la Processione – presieduta dal Vicario generale della Diocesi di Novara, Mons. Fausto Cossalter - per le vie del paese con il corpo di San Metrobio.

Alla funzione parteciperanno i carabinieri in alta uniforme, la Banda Musicale Alpina di Malesco, la Milizia Tradizionale di Calasca e il Gruppo Folkloristico della Valle Vigezzo. Domenica 6 agosto, ultima giornata di festeggiamenti: alle 10 in programma la santa messa nella solennità di San Metrobio.