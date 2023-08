Domenica a Coipo torna la Festa all'Alpe

Domenica 6 agosto si terrà la 15a edizione della Festa all'Alpe presso l'Alpe Coipo di Montecrestese, situata a 1.407 metri di altitudine. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con Unpli e l'associazione Guide MTB Ossola, quest'anno promette di essere ancora più speciale grazie al primo raduno di e-MTB e MTB.

Per raggiungere il "balcone sull'Ossola" è possibile percorrere a piedi la strada da Altoggio, un'escursione che richiederà circa due ore di cammino, oppure accedere liberamente in bicicletta. Per coloro che desiderano salire in compagnia, i ciclisti si ritroveranno alle 9.30 nella frazione Chiesa per affrontare insieme i dieci chilometri con 1.000 metri di dislivello fino al luogo della festa.

Alle 12.30 sarà possibile pranzare. Nel pomeriggio, alle 14 Pop Rock Party con la RF4 Band in concerto, con Roberto Fortunato, Matteo Baldini, Giordano Macri e Michele Guaglio.