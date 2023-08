La Milizia di Bannio e non solo: weekend ricco di eventi in Valle Anzasca

Un fine settimana ricco di appuntamenti quello del 5 e 6 agosto in Valle Anzasca. Tra Macugnaga, Bannio Anzino e le altre principali località della valle, numerosi eventi, dalla Festa della Madonna delle Nevi alla tradizionale Milizia. Ecco quindi tutto quello che c’è da sapere su questo fine settimana.

Si parte sabato 5 agosto con la Festa della Madonna delle Nevi, un tradizionale incontro tra le Genti della Valle di Saas e le Genti della Valle Anzasca al Passo del Monte Moro. Il ritrovo è previsto per le ore 11 con la Messa, seguita da un aperitivo e un pranzo, che può essere al sacco o presso i rifugi (con prenotazione obbligatoria). È possibile raggiungere il Monte Moro a piedi, partendo da Staffa, o in funivia. Lo stesso giorno è in programma un’escursione da Macugnaga a Saas Fee attraverso il Passo del Monte Moro: per le prenotazioni contattare 349 8515207. La giornata si conclude alle ore 20.30, con l’Associazione Figli della Miniera che organizza un evento dedicato ai bambini intitolato “Leggimi una favola” presso la sede dell’ex bar di Pestarena (per informazioni 338 8331974 o info@figlidellaminiera.com).

Tra gli eventi più attesi del 5 agosto c’è la Festa devozionale della Milizia in onore della Madonna della Neve, che prosegue con i festeggiamenti anche domenica 6 agosto. Sempre nella giornata di domenica, la Pro Loco di Macugnaga propone la fiera gastronomica “Macugnaga da gustare – Edizione Nord Ovest”.