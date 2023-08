Rinviata per vento la festa ai Laghetti di Moino

Vento in quota, festa rinviata a domani. E’ posticipata a domenica la tradizionale festa montana ai Laghetti di Moino. I Comitati Tocenesi hanno infatti deciso di rinviarla a causa del forte vento previsto oggi in quota. Invariato il programma: alle 10 caffè “dul pariulin”; alle 10.45 Santa Messa presso il rifugio Greppi in ricordo dei caduti in montagna celebrata da don Paolo Montagnini; alle 12 apertura del punto di ristoro con prodotti tipici, servizio bar e pomeriggio in allegria con canti popolari. I Laghetti di Moino saranno raggiungibili grazie ad u servizio elicottero con partenza dal piazzale presso la seggiovia di Arvogno oppure in meno di un’ora a piedi direttamente dalla Piana di Vigezzo (con un prezzo ridotto della funivia) in particolare per famiglie e bambini.