Basta maleducazione alla collinetta dello sport!

No ai motocicli sul prato o sui sentieri. E no a chi passando con i cani dissemiana la zona di escrementi.

L’appello è stato lanciato da chi cura e tiene in ordine la collinetta dello sport, la montagnola sorta su quella che una volta era la discarica Enichem. Oggi diventata un angolo di svago.

Chi si sta prendendo cura della collinetta a ridosso del cimitero di Villadossola ha rimarcato come occorre rispettare le regole. ‘’L’accesso con automezzi alla Collina è consentito solo ai possessori di pass ed è quindi vietato salire sulla collinetta con motocicli o autovetture, come opportunamente segnalato. Soprattutto non è consentito l’accesso con motocicli su prati e sentieri’’ rimarcano in uno scritto.

‘’Mantenere in ordine un’area così vasta non è facile! – aggiungono - Si chiede, cortesemente, a tutti di avere rispetto nei confronti della natura e verso chi ogni giorno ci mette impegno, sudore e fatica. Grazie! Cogliamo l’occasione anche per ricordare che gli amici a quattro zampe sono ben accetti, ma l’uso del guinzaglio e lo “smaltimento” delle relative deiezioni sono un obbligo di legge, oltre che un segno di rispetto nei confronti degli altri frequentatori’’.