Primo fine settimana di festa e dibattiti alla festa della Lucciola FOTO

Taglio del nastro sabato pe rla festa del Partito Democratico alla Lucciola di Villa. La festa dell'Unità si è aperta sabato pomeriggio con la Tappa della conferenza programmatica del PD Piemonte, per “Un Piemonte dinamico: turismo, sport, cultura e giovani”.

Domenica pomeriggio Antonio Misiani e Paolo Furia hanno partecipato, insieme alla segretaria provinciale Alice De Ambrogi al dibattito sull'attualità politica italiana.

Oggi pomeriggio alle 18 si parlerà di Lavoro, Europa e ambiente: le sfide del PD nel Partito Socialista Europeo. Intervengono: on. Chiara Gribaudo deputata PD e vice presidente nazionale PD e on. Brando Benifei parlamentare europeo e Capo delegazione PD. Giovedì 10 agosto l'atteso dibattito sulla riorganizzazione della sanità nel VCO, intervengono: Silvia Marchionini sindaco di Verbania e Alberto Preioni consigliere regionale del Piemonte capogruppo Lega per Salvini Premier.

La festa continuerà anche la sera con balera, palco e piano bar, per oltre trenta tra concerti e spettacoli.