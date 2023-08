Trontano si anima con la tradizionale sera di 'Calici sotto le stelle'

Trontano è in una posizione ideale per ammirare le stelle, e così alcuni anni fa la Proloco ha ideato la manifestazione estiva “Calici sorro le stelle”. L'evento è in programma l'11 agosto. Dalle 19.30 ci sarà la possibilità di visitare le vie del paese accompagnati dai sapori e dai gusti dei prodotti ossolani, ci sarà anche un assaggio del tipico risotto ai funghi.

Il costo di partecipazione è di 20 euro, ridotto a 10 euro per bambini dai 6 ai 14 anni. Sono previsti sette punti di degustazione con vini, salumi, formaggi, dolci prodotti nel territorio, la serata sarà allietata dalla musica delle fisarmoniche. Al termine del percorso enogastromico inizieranno i “percorsi celesti” all'oratorio di San Giacomo seguirà l'osservazione guidata del cielo, delle costellazioni estive e dei pianeti grazie ai telescopi messi a disposizione dall'Osservatorio Astronomico Galilei di Suna.