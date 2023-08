Trontano, tornata l'acqua nelle frazioni di Ronco, Pello e Creggio

Sospiro di sollievo per gli abitanti delle frazioni trontanesi di Ronco, Pello e Creggio, da otto giorni senz'acqua. Dall'altro ieri sera alle 18 l'acqua è tornata a sgorgare dai rubinetti. Il sindaco, dopo aver interpellato Idrablu, la società che ha in gestione il servizio idrico, aveva spiegato che si era trattato della rottura di una tubatura.

Alcuni residenti avevano inviato ancora lunedì segnalazioni al giornale lamentando oltre alla mancanza dell'acqua per così tanti giorni, la mancanza di un'adeguata informazione circa il guasto e i tempi per la sistemazione da parte di Idrablu.

“Chiedevamo notizie a Idrablu – dice un residente – ma avevamo solo risposte vaghe. Grazie al sindaco che si è impegnato per portare nostre istanze ”. “Purtroppo – spiega il sindaco Renzo Viscardi che in questi giorni era in contatto con Idrablu - le rotture non sono semplici da trovare e anche prevedere i tempi della riparazione non è facile”.