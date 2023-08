In bici in via Galletti ubriaco e contromano, multato

Una pattuglia del Corpo di Polizia locale della Città di Domodossola è intervenuta in seguito ad un sinistro stradale che aveva visto coinvolto un velocipede che percorreva contromano la Via Galletti.

Il conducente del velocipede, dopo aver urtato un segnale stradale, era caduto rovinosamente a terra.

Dopo l’intervento dei sanitari del 118 la pattuglia ha potuto accertare che il sinistro era stato causato dall’avvenuta assunzione di sostanze alcoliche: il conducente era infatti risultato positivo, con un tasso alcolemico pari a 2,25 g./l.

Nei giorni precedenti il medesimo conducente era stato coinvolto in un sinistro analogo, sempre in stato di alterazione causato dall’assunzione di alcool.

Il conducente del velocipede è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato previsto dall’art.186, comma 2° lettera “c” del Codice della Strada e sanzionato in via amministrativa per la violazione degli artt.7 e 141 del medesimo Codice.