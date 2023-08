Alla Festa dell'Uva di Masera torna la sfilata dei carri

Tutto pronto per la storica festa dell'Uva di Masera che ha origini nel 1925 con l'intento di festeggiare il termine dei lavori di campagna e della vendemmia. La tradizione continua con sapori tipici, folclore e qualche novità.

Mercoledì 6 settembre, alle 18, all'oratorio Sant'Abbondio aprirà i battenti la festa con l' inaugurazione della mostra dello scultore e scenografo romano Roberto Molinelli, organzzata da Wide Art Vco. Il programma continua all'insegna della tradizione con l'alzata del bue di cartapesta sul campanile. Attesa anche per il ritorno quest'anno della sfilata dei carri, sospesa a causa della pandemia, e anche la novità di una manifestazione “I ciuchi senza frontiere”, giochi popolari organizzati dal Gruppo giovani Antigorio. Alle

20.30 il 6 settembre, nella piazza della chiesa, ci sarà una rappresentazione dialettale recitata dai bambini maseresi curata dal gruppo folk “I bacan” di Masera seguirà l'alzata del bue di cartapesta sul campanile. Venerdì 8 alle 17 aprono la fiera ossolana e il mercatino dei prodotti artigianali, alle 17.30 l'hamburgeria con musica live Piponstreet. Alle 19 apre l'enoteca “Canva” con un aperitivo musicale con Estroverse. Nel tendone interno del campo sportivo l'8 settembre si terrà una cena a base di polenta abbinata a diversi prodotti tipici .Contemporaneamente per chi desidera altre specialità, in particolare alla griglia, si apre il self service Ul Street Food . Alle 21.30 sotto il tendone suonerà l'orchestra Romanet. Alle 21.30 al palco esterno concerto con gli RF4 Blues&rock. Alle 21.30 al bakan disco pub musica con il dj Fizzy e dalle 24 guest star con i Crookers.

Sabato 9 settembre dalle 14 alle 19 sport corner per i bambini con Paolo Ponta organizzato dall'Asd Cestistica Domodossola info al 333-1965161. Alla Canva aperitivo musicale con Littlenoise. Alle 20 sotto il tendone esibizione della scuola di ballo A.s.d Dance Evolution. Mentre alle 21 suoneranno sotto il tendone interno i Vicini di Casa. Alle 21.30 al tendone esterno musica live con Why Not. Alle 23.30 Disco Pub con dj set Karma Allstar.

Domenica 10 dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19 sport corner. Alle 9.30 sesta edizione della Stramasera trofeo Aldo Pianta, si tratta di una gara non competitiva di corsa in montagna che prevede l'apertura delle iscrizioni alle 8.30 e la partenza alle 9.30. Alle 10.30 si svolgerà “Tourbul” il giro enogastronomico tra le frazioni con prenotazione obbligatoria Alle 14.30 tradizionale sfilata con gruppi folk, carri e musica. Dalle 16.30 alle 17.30 KarmaKids “Baby dance”. Dalle 14.30 alle 16.30 KarmaKids Caccia al tesoro e a seguire merenda prenotazione obbligatoria al 389-3146775. Alle 17 al reparto griglia apertura Self service con specialità tipiche e carne alla griglia, hamburgeria e fritti. Alle 21 al tendone interno musica con Cinzia Belli. Alle 21,30 ci saranno i tradizionali fuochi d'artificio. Alle 23 al bacan discopub dj setBunny + Late a seguire dj set Born Horny.

Lunedì 11 alle 16 giochi popolari in collaborazione con centro estivo Masera al termine merenda per tutti i partecipanti. Alle 18 alla Canva selezioni delle migliori offerte enograstronomiche ossolane con vini e prodotti delle aziende locali. Alle 21 al tendone interno serata danzante con orchestra Molinari. Alle 21.30 giochi popolari “I ciuchi senza frontiere” organizzati dal Gruppo giovani Antigorio. Alle 22.30 Bakan disco pub dj set Brook's bastards experience.