Controlli al confine, da luglio scoperti 260mila euro non dichiarati e un orologio di valore

I funzionari dell'Agenzia delle Dogane del Vco e i militari della guardia di finanza del comando provinciale hanno proseguito anche per i mesi estivi le attività di controllo congiunte ai valichi di confine con la Confederazione Elvetica di Iselle, Piaggio Valmara e la Stazione ferroviaria internazionale di Domodossola ottenendo ottimi risultati.

Dall’inizio del mese di luglio, per quanto riguarda la movimentazione transfrontaliera di capitali, a tutt’oggi sono stati eseguiti 137 controlli, redigendo 17 verbali per violazione alla normativa valutaria per un ammontare di oltre 260.000 euro intercettati non dichiarati.

I contravventori hanno poi proceduto tutti alla definizione agevolata con pagamento di oblazioni immediate.

Le attività di contrasto al contrabbando sono proseguite con la scoperta di un orologio di grande valore abilmente occultato nei bagagli.

Per quanto concerne la lotta al traffico di stupefacenti sono stati redatti 47 verbali grazie anche all’insostituibile intervento delle unità cinofile della Guardia di Finanza.

Questi risultati dimostrano ancora una volta l’efficacia della collaborazione tra A.D.M. e guardia di finanza della Provincia a tutela degli interessi dell’Erario e nel contrasto alle frodi ai valichi di confine.