Premosello, cresce l'attesa per il tradizionale Palio degli Asini

Per la festa patronale in onore di Maria Assunta, il 15 agosto, a Premosello, si svolge il palio degli asini e sta crescendo l'attesa in paese per la singolare gara che richiama il celeberrimo palio di Siena.

In questo caso i protagonisti sono i simpatici “esi” , gli asini. Come il palio di Siena anche a Premosello la rivalità fra i cantoni o contrade è molto accesa. Il paese per il 15 agosto si colora con gli addobbi. Il rosso è il colore dello stendardo del canton Vagna, viola per Sant'Anna, fucsia per Cruseta, blu per Flecc, turchese per Copia, granata per Gabbio, arancione per Gesa, verde scuro per Centro, giallo per la frazione di Cuzzago e verde chiaro per quella di Colloro. La regola principale è il rigoroso rispetto per gli animali che non possono essere picchiati dai fantini né toccati dagli spettatori, pena l'immediata squalifica.

La “Corsa degli Asini” come veniva chiamata un tempo, ebbe inizio nel 1954 quando un gruppo di giovani amici, per burla, iniziò a correre in groppa agli asini per le vie del paese. I fantini correvano solo per ridere oppure per scommetterci una bevuta: presto la burla divenne una vera e propria tradizione, tanto che nel 1981, ispirandosi al più famoso Palio di Siena, si trasformò in Palio degli Asini con una vera e propria organizzazione a cui partecipano ogni anno gli otto rioni premosellesi o “cantoni” più le due frazioni: Cuzzago e Colloro. La manifestazione si articola in due momenti: la corsa a cronometro, in cui si fanno correre uno alla volta i fantini, e la corsa in linea, con la partecipazione contemporanea di tutti i cantoni.

Il programma del 69° palio degli asini prevede alle 10.30 la messa solenne dell'Assunta nella chiesa di Premosello alle 16.30 la sfilata dei cantoni alle 17 la gara individuale a cronometro. Alle 18 la corsa in linea dei 10 cantoni e alle 21.30 in piazza Balzani la veglia danzante con Time Travel e elezione di Miss ferragosto e in chiusura dei festeggiamenti djset con Ciccio. Il palio si tiene in concomitanza con le due settimane di feste del Ferragosto premosellese.