Cade mentre cerca funghi, gravissimo un villeggiante di 73 anni

Grave incidente oggi pomeriggio nei pressi della chiesa di Craveggia. Un villeggiante di 73 anni è caduto in un canalone mentre cercava funghi. E' stato prontamente soccorso grazie anche alla presenza dei numerosi uomini del Soccorso Alpino presenti in valle per le ricerche della 49enne dispersa da giovedì alla Piana. Sul posto è arrivato anche un medico del soccorso.

Il 73nne è parso subito in gravissime condizioni, è stato caricato in elicottero e trasportato in ospedale.

Al momento non si conoscono le condizioni dell'infortunato.