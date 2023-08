Sentieri e Pensieri, oggi a Santa Maria ospite Carmen Lasorella

Al via oggi, dopo il prologo di giovedì pomeriggio con Raimondo Caliari, l'atteso appuntamento per l'estate culturale di Santa Maria Maggiore, Sentieri e Pensieri. La rassegna letteraria organizzata dal Comune di Santa Maria Maggiore e diretta da Bruno Gambarotta vedrà alternarsi 25 ospiti, accompagnati da spalle e moderatori. Calcheranno il palco posizionato come sempre nell'incantevole Parco di Villa Antonia. Molti i temi che si affronteranno nella nuova edizione della rassegna organizzata nel piccolo borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano: dalla scienza ai diritti umani, dall'economia alla cultura, fino a toccare i generi letterari più amati; non mancheranno due spettacoli di grande valore civile e un'ampia sezione di incontri per tutta la famiglia con autori amatissimi.





Ecco il progrtamma di oggi:

Ore 18 – Parco di Villa Antonia

Carmen Lasorella "Vera e gli schiavi del terzo millennio" (Marietti1820)

L'appuntamento inaugurale di Sentieri e Pensieri vedrà sul palco Carmen Lasorella, giornalista, anchorwoman al Tg2, cronista di guerra, autrice di reportage, conduttrice di programmi di successo in radio e tv per le reti Rai. Opinionista e saggista, ha raccontato le principali crisi internazionali a cavallo tra il XX e il XXI secolo. Nel suo recentissimo romanzo "Vera e gli schiavi del terzo millennio" (Marietti1820) – che presenterà in un dialogo con la giornalista Manuela Borraccino – in primo piano c'è una donna, il suo mondo e il calvario dei migranti, vulnerabili e invisibili nella loro umanità: un libro che il lettore sentirà con i cinque sensi, tra pensieri ed emozioni contrastanti.

Ore 21 – Parco di Villa Antonia

Sandra Bonzi – "Il mio nome è due di picche" (Garzanti)

Sandra Bonzi è giornalista e scrittrice molto amata, ha lavorato nell’ambito della televisione e del cinema e ha firmato numerose rubriche su periodici e quotidiani. Con il marito Claudio Bisio ha scritto "Doppio Misto – Autobiografia di coppia non autorizzata" (Feltrinelli) e per Rizzoli ha pubblicato "Stress&TheCity". Con Garzanti nel 2022 ha dato alle stampe "Nove giorni e mezzo", per il quale ha creato il personaggio di Elena Donati, protagonista anche di "Il mio nome è due di picche", in cui la giornalista vive una nuova avventura, tra una vita familiare sempre più complicata e bizzarra e un’indagine che arriva un po’ per caso. A moderare l'incontro sarà la giornalista e scrittrice Maria Elisa Gualandris.