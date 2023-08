Lutto nel mondo della chiesa ossolana. E' morto oggi all'età di 84 anni don Luigi Tramonti, storico parroco di Pallanzeno e, prima ancora, di Seppiana.

Don luigi era anche conosciuto per la sua grande passione per la Juventus. In paese era solito suonare le campane a festa per ogni podio in Coppa del Mondo di Max Blardone.

Domani alle 20 ci sarà il rosario, mentre il funerale sarà venerdì alle 10.30 nella chiesa di Pallanzeno.