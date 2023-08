Carlo Cottarelli ospite di Sentieri e Pensieri

Tre appuntamenti oggi per la rassegna di Sentieri e Pensieri.

Ore 16.30 – Parco di Villa Antonia – Appuntamento family Amalia Ercoli Finzi e Elvina Finzi – "Sei un Universo" (Mondadori) Un incontro straordinario per lettori di ogni età, con la prima donna laureata in Ingegneria aeronautica in Italia: Amalia Ercoli Finzi, classe 1937, è consulente della NASA, dell’ESA e dell’ASI ed è tra i Principal Investigator della Missione Rosetta. Conosciuta al grande pubblico anche grazie alla sua presenza fissa nel cast della trasmissione "Splendida cornice" di Geppi Cucciari, ha scritto "Sei un Universo" (Mondadori) insieme alla figlia Elvina Finzi, doppia laurea con lode al Politecnico di Milano e all’ENSTA di Parigi, dottorato di ricerca in Ingegneria nucleare. Stiamo assistendo a una nuova conquista dello spazio, non solo quello che ci sveleranno le prossime missioni spaziali: oggi le ragazze si preparano a “conquistare uno spazio” che tradizionalmente è sempre stato appannaggio maschile. Nonostante spesso si senta dire che «non è cosa per le ragazze», questo libro – che viene presentato dalle autrici con il giornalista e comunicatore scientifico Alberto Agliotti – vuole ricordare alle donne di domani che sono valorose e che, se determinate, potranno raggiungere i loro obiettivi.

Ore 18.00 – Parco di Villa Antonia Carlo Cottarelli – "Chimere" (Feltrinelli) Carlo Cottarelli è uno degli economisti più apprezzati a livello internazionale: è stato nello staff del Fondo monetario internazionale anche come direttore esecutivo, Commissario straordinario per la revisione della spesa, dal novembre 2017 dirige l’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università Cattolica di Milano e insegna all’Università Bocconi. Ha scritto numerosi articoli e libri accademici. In "Chimere" (Feltrinelli) – che presenterà a Sentieri e Pensieri – Cottarelli guida i lettori in un viaggio pieno di ostacoli, ma anche di incredibili occasioni, tra sogni e fallimenti dell'economia, toccando idee visionarie che avevano lo scopo di migliorare il mondo, ma si sono dimostrate chimere.

Ore 21 – Parco di Villa Antonia Benedetta Tobagi – "La Resistenza delle donne" Reading musicale tratto dall'omonimo libro (Einaudi) Evento realizzato con Borgate dal Vivo Benedetta Tobagi, voce narrante Susanna Gozzetti, letture Giulia Bertasi, fisarmonica La storia delle donne italiane ha nella Resistenza e nell’esperienza della guerra partigiana uno dei suoi punti nodali, forse il più importante. In dialogo con l’attrice Susanna Gozzetti, che ridà voce alle protagoniste a partire da testimonianze originali, Benedetta Tobagi la ricostruisce e la mette in scena facendo ricorso a tutti i suoi talenti: quello di storica, di intellettuale civile e di scrittrice. La drammaturgia de "La Resistenza delle donne" (basata sull'omonimo libro di Benedetta Tobagi, finalista al Premio Campiello 2023) è realizzata in collaborazione con Lorenzo Pavolini. Sul palco anche Giulia Bertasi alla fisarmonica. Benedetta Tobagi, laureata in Filosofia, Ph.D in Storia presso l’Università di Bristol, continua a lavorare sulla storia dello stragismo. È stata conduttrice radiofonica per la Rai e collabora con La Repubblica. Per Einaudi ha pubblicato "Come mi batte forte il tuo cuore. Storia di mio padre", "Una stella incoronata di buio. Storia di una strage" e "Piazza Fontana. Il processo impossibile".