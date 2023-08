Ultima sera alla Sagra della Patata, a disposizione quasi 1000 posti al coperto

Al campo sportivo di Montecrestese continuano i lavori per rendere possibile al meglio l'ultima serata della Sagra della Patata.



L'esercito di volontari è in azione da questa mattina presto per migliorare le condizioni di tutte le aree della festa e in cucina sono già all'opera per non fare mancare niente a chi vorrà cenare al coperto del capannone ristorante che con gli oltre 960 posti garantirà, al coperto,il solito eccezionale servizio per cena.

Apertura alle 18,30, le previsioni meteo fanno ben pensare ad una serata senza pioggia.