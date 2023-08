Grosso masso sulla provinciale di Bognanco: nessun automezzo è rimasto coinvolto

I vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola sono stati chiamati per la caduta di un grosso masso sulla strada della Valle Bognanco.

Al momento dello smottamento sulla strada non trasitavano mezzi. Sul posto in seguito alla segnalazione dei vigili del fuoco sono intervenuti una volante dei carabinieri rdel Nucleo adiomobile di Domodossola e una pattuglia della Polizia locale domese per regolare la viabilità fino all'arrivo di un mezzo specializzato della ditta che ha in gestione il tratto e che ha provveduto alla rimozione del masso e la conseguente riapertura della strada.