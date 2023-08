Stop Euro 5, +Europa attacca la Giunta Cirio: "Colpevolizza l'Europa ma sono loro gli unici responsabili"

“La confusione della Giunta regionale del Piemonte, la regione più inquinata d'Italia, sui provvedimenti sullo stop ai mezzi Euro5 è lo specchio del pressappochismo col quale viene governata la nostra Regione. Non riconoscono di non aver promosso azioni di transizione prima del provvedimento che loro stessi hanno adottato. Come sempre, la buttano in caciara dando colpa alla cattiva Europa anziché a loro stessi.” Lo scrive sul suo account Facebook Flavio Martino, coordinatore regionale del Piemonte di +Europa.