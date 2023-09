Piedimulera con le idee chiare: ''Tornare subito in Promozione''

Piedimulera al lavoro per disputare una grande stagione. Dopo l’amara retrocessione dalla Promozione patita la scorsa stagione, i gialloblù ripartono con rinnovato entusiasmo e con il desiderio di riprendersi la categoria che hanno assiduamente frequentato negli scorsi anni.

La Società si è mossa con decisione, affidando da subito le redini della squadra a mister Marco Poma, un gradito ritorno sulla panchina ossolana: “Mister Poma è un ottimo allenatore, è preparato e fa giocare la squadra. In più conosce già la nostra realtà, ha accettato la sfida e ne siamo ben felici” dice il presidente Beniamino Tomola, che poi analizza il mercato estivo: “Abbiamo cambiato tanto, chi ha voluto restare è restato. Chi invece non se l’è sentita di scendere di categoria ha fatto altre scelte, per noi non c’è nessun problema. Abbiamo acquistato molti giocatori, 3 dalla Sparta che ha cessato l’attività, poi tanti ritorni, con molti calciatori di categoria superiore”. E poi ci sarà un certo Hadolà davanti… “Sì, Klejdi è un po’ la ciliegina sulla torta, ma siamo davvero contenti di tutti i nuovi arrivi”.

Con tutti questi giocatori nuovi non ci sarà qualche problema di amalgama?

“All’inizio probabilmente sì, ci vorrà un po’ di tempo, ma confidiamo molto nel lavoro di mister Poma, cheè davvero tanta roba”. Ci sarà qualche altro acquisto prima dell’inizio del campionato? “Forse potrebbe tornare un giocatore che in passato è già stato con noi, ma potremmo anche restare così. Riteniamo di avere una rosa molto competitiva per la Prima Categoria”.

Infine il presidente Tomola fissa l’obiettivo senza incertezze: “L’obiettivo stagionale non può che essere il ritorno in Promozione. Proveremo a vincere il campionato, ma se non fosse possibile andrebbe bene anche salire passando dai playoff”

Quali saranno le principali antagoniste per il Piedimulera?

“Sinceramente conosco ancora poco questo campionato, in particolare le squadre novaresi. Se devo fare dei nomi dico Cannobiese, Virtus Villa e il Bagnella, che è una neopromossa ma si è mossa molto sul mercato e ha in panchina Davide Tabozzi, un allenatore che conosciamo bene e che porta giocatori e punti. Poi come spesso accade può saltare fuori la squadra che non sembrava favorita ma azzecca la stagione perfetta, noi comunque vogliamo essere là a giocarcela fino alla fine”.