Canton Ticino, cade dal monopattino e resta ferito gravemente: la polizia cantonale cerca testimoni

Cade dal monopattino elettrico e riporta gravi ferite. Incidente nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 17.10 in via Simone da Locarno a Locarno.

Un 53enne cittadino svizzero, domiciliato nella regione, circolava a bordo di un monopattino elettrico quando, in base a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha perso il controllo del mezzo per poi cadere a terra.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori del Salva, che dopo avergli prestato le prime cure lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica, il 53enne ha riportato serie ferite.

Eventuali testimoni dell'incidente sono pregati di telefonare alla Centrale comune d'allarme della polizia cantonale allo 0848 25 55 55.