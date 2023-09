In fiamme diversi mucchi di fieno a Masera

Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola questo pomeriggio intorno alle 13,30 nel comune di Masera, in un'area nei pressi del campo sportivo, per un incendio di un cumulo di presse di fieno.

I vigili del fuoco, per le dimensioni del rogo, sono intervenuti con un'autobotte ed è stato richiesto anche il supporto di una squadra dalla sede centrale di Verbania con mezzi per il movimento terra per consentire lo smassamento del materiale e procedere allo spegnimento in completa sicurezza.

Sul posto anche carabinieri forestali di Crevoladossola.