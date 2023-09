Grande festa a Malesco per l'arrivo degli Spazzacamini FOTO

Temperature molto gradevoli per una mattinata che ha richiamato a Malesco una folla festante. Questa mattina gli spazzacamini si sono dati appuntamento davanti al monumento al piccolo rüsca per il tradizionale omaggio floreale e le fotografie di rito.

Una fiumana di uomini di neri che ha contagiato tutti con la consueta allegria. Superlavoro, in tema di viabilità, per la polizia locale e la protezione civile con Malesco che ha accolto centinaia di visitatori: tutto ha funzionato alla perfezione. Nel pomeriggio, si continuerà a fare festa a Malesco con, alle 14.30, la sfilata per le vie del paese.

Poi, in serata, di nuovo tutti a Santa Maria Maggiore dove domani alle 10 si terrà l’evento clou dell’intera manifestazione: la scenografica sfilata di oltre 1.200 spazzacamini e per l’occasione sono attese migliaia di persone.