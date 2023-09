Tre ragazze minorenni svanite nel nulla in Canton Ticino: ricerche in corso

Sono ore di forte apprensione in Canton Ticino per la scomparsa di tre ragazze minorenni, allontanatesi in contemporanea dalla loro abitazione di Rivera lo scorso venerdì, 1° settembre. Non avendo più notizie di loro la polizia cantonale ticinese nella serata di sabato ha diffuso le loro foto e descrizione nella speranza che chi le avesse notate, anche oltre confine, possa dare informazioni utili per ritrovarle.

Si tratta di due quattordicenni e di una quindicenne: Carla Mattanza, Melissa Safin e May Bettosini. La prima ha 15 anni, mentre le altre due 14. Ecco le indicazioni della polizia cantonale:

Mattanza Carla, 04.02.2008

Connotati: 160 cm - corporatura snella - occhi castani - capelli castani lunghi e lisci. Ha 1 piccolo orecchino al lobo destro. Al momento della scomparsa la giovane indossava leggins neri, top e felpa nera. Potrebbe avere con se uno zaino nero Vans. La stessa si esprime in italiano.

Safin Melissa, 18.06.2009

Connotati: 172 cm - corporatura media - occhi azzurri - capelli biondi chiari lunghi e lisci. Ha 2 orecchini a forma di luna. Al momento della scomparsa la giovane indossava pantaloni lunghi rossi, felpa blu "elettrico", scarpe bianche Nike. Potrebbe avere con se uno zaino nero Vans, una borsa nera Michael Kors. La stessa si esprime in italiano.

Bettosini May, 22.01.2009

Connotati: 150 cm - corporatura snella - occhi castano scuri - capelli castano scuri ricci. Al momento della scomparsa la giovane indossava training di colore blu con simbolo della Nike, scarpe bianche Nike. Con se dovrebbe avere uno zaino (tipo scolastico) di colore nero con scritte Vans. La stessa si esprime in italiano.

In caso di informazioni utili si invita a contattare la Cecal della Polizia Cantonale al numero telefonico seguente: 0848255555