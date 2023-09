Spazzacamini, a Santa Maria è il grande giorno della sfilata

Partirà alle 10 a Santa Maria Maggiore la straordinaria sfilata del Raduno degli Spazzacamini. Saranno oltre 1.200 gli uomini neri che sfileranno per le vie del centro storico con i loro attrezzi da lavoro, accompagnati da gruppi in costume tradizionale e bande musicali. Il Raduno, nonostante le defezioni di diversi paesi dell'Est Europa, assenti per il conflitto in Ucraina, può contare su un numero record di partecipanti: sono 22 le Nazioni rappresentate , con una new entry, il Galles, che oggi per la prima volta sfilerà con una propria delegazione di fumisti. Germania, Svizzera, Danimarca, Svezia e Finlandia le nazioni più rappresentate.

Il commento alla sfilata con la presentazione di tutte le delegazioni si potrà ascoltare solo da Piazza Risorgimento inoltre verranno posizionati due schermi (in Via Cavalli e nel Parco di Villa Antonia) da cui sarà possibile visionare la diretta e ascoltare il commento dei presentatori (la stessa diretta verrà trasmessa anche sul canale - www.youtube.com/SantaMariaMaggioreTurismo);

Il percorso

Il corteo seguirà: Piazza Risorgimento-Via Rosmini-Via Dante-Via Cadorna-Via Rossetti Valentini-Via Cavalli e farà ritorno in Piazza Risorgimento.