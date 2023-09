Baveno accoglie il nuovo parroco don Giorgio Borroni

Don Giorgio Borroni farà il suo ingresso nella parrocchia di Baveno domenica prossima.

Conosciuto in Ossola per aver fatto per anni il coadiutore a Villadossola, poi il parroco ad Antrona, e quindi parroco a Gignese nel Verbano, don Giorgio è da anni a Novara prima nelle vesti di vicedirettore e poi di direttore della Caritas diocesana : ha anche diretto dal 2016 al 2019 il Centro missionario diocesano ed è responsabile dell’Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro ed è vicepresidente della Fondazione San Gaudenzio.

A Baveno prende il posto di don Giuseppe Volpati che lascia la guida dopo quasi 46 anni di servizio sacerdotale nella cittadina del lago Maggiore.

La comunità di Baveno accoglierà don Giorgio domenica alle 15,30 con la celebrazione eucaristica di ingresso che si terrà nella chiesa dei santi Gervaso e Protasio. Poi un rinfresco allietato dalle note del Corpo Musicale della cittadina. Alle 21 concerto augurale del The baroque Trio.