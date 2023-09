Ha preso il via ieri sera la Festa dell’Uva 2023

Tra le sagre e le feste dell’estate ossolana, una delle più attese è senza dubbio la Festa dell’Uva di Masera. Dal 6 all’11 settembre va quindi in scena la 96esima edizione, che ha come slogan #opentobaldanza. “Quest’anno la parola d’ordine sarà baldanza. Sì, lo sappiamo, noi di Masera siamo sempre un po’ esagerati, d’altronde ci chiamiamo i Bacan mica per niente”, scrive Arianna Giannini, presidente del Comitato. “Ma è questo profondo legame con la nostra terra e le nostre origini che ci fa essere così baldanzosi”.

La Festa dell’Uva 2023 ha preso il via mercoledì 6 settembre con alcuni eventi di inaugurazione, per poi entrare nel vivo a partire da venerdì 8 settembre. La prima giornata di festa ha avuto inizio alle ore 18 con l’inaugurazione della mostra “Noi Robots” di Roberto Molinelli, scultore e scenografo romano che espone all’Oratorio S. Abbondio le sue opere e le sue installazioni. La mostra è organizzata e curata dall’Associazione Wide Art VCO – Diffusioni Culturali, e rimane aperta fino al 10 settembre, dalle 18 alle 23.

Il programma è proseguito in Piazza della Chiesa, con la rappresentazione dialettale recitata dai bambini di Masera, organizzata dal Gruppo Folk “I Bacan”. Infine, la tradizionale tirata del bue sul campanile, che dà ufficialmente inizio alla Festa dell’Uva 2023.