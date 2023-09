Apertura di "Domosofia 2023" lunedì, ospite d'eccezione Antonino Cannavacciuolo

Alle ore 18.15 di lunedì prossimo, 11 settembre, prima della cena “Domosofia Gourmet”, il sindaco Lucio Pizzi e l'assessore Daniele Folino incontreranno in Piazza Tibaldi, verso l'inizio via Rosmini, i rappresentanti degli organi di informazione e i cittadini che vorranno intervenire per l'apertura ufficiale di Domosofia, Festival delle Idee e dei Saperi che svilupperà i propri momenti culturali nei prossimi venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 settembre.

Ad accompagnare il Sindaco Pizzi e l’Assessore Folino nel momento inaugurale di “Domosofia” ci sarà anche il tristellato chef Antonino Cannavacciuolo che sarà disponibile per autografi, fotografie e, eventualmente, qualche simpatica “pacca sulla schiena”.