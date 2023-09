Ossola Events: il gruppo giovani dona fondi al Corpo Volontari Soccorso

Il 22 luglio è andato in scena il primo evento organizzato dalla neonata associazione Ossola Events, gruppo creato a Villadossola per creare opportunità di ritrovo e divertimento dedicate ai giovani della città. Allo stadio comunale “Felino Poscio” si è dunque tenuta la prima festa, che ha raccolto circa un migliaio di persone e si è rivelata un vero successo.

“Speriamo sia l'inizio di tanti progetti e tanti eventi che riusciremo a creare come gruppo giovani”, ha dichiarato Chiara Riganti, consigliere comunale di Villadossola, durante la conferenza stampa in cui è stato annunciata la donazione di fondi in beneficienza. “L'altro lato della medaglia di questo evento, e dei prossimi eventi, è quello di fare qualcosa anche di utile: abbiamo deciso di devolvere il ricavato di tutti i nostri progetti in beneficienza. Per il nostro primo evento abbiamo raccolto 700 euro, che abbiamo donato al Corpo Volontari Soccorso di Villadossola”.

L’obiettivo, ha detto Riganti, è quello di accrescere sempre di più il ricavato in modo da poterlo suddividere e donare a tutte le associazioni di volontari che ci sono a Villadossola, come l’AIB, l’ambulanza e molte altre. “Ringraziamo tutta l’amministrazione e soprattutto l’ambulanza e l’AIB, che ci hanno dato una mano enorme nell’organizzazione del nostro primo evento”, ha detto la consigliera. “Sono felice di aver trovato un gruppo di ragazzi che abbiano voglia di occuparsi dell’intera organizzazione di un evento: ci vuole tanta dedizione, e sapere che il ricavato andrà in beneficienza ci fa sentire ancora meglio”.

È intervenuto Manuel Imperiale, presidente dell’associazione Ossola Events: “Siamo molto contenti di com’è andata la prima festa. Il nostro obiettivo è quello di continuare ad organizzare altri eventi e farlo per beneficienza, creando qualcosa di alternativo per i giovani di Villadossola”.

Nunzio Palamara, presidente del Corpo Volontari Soccorso di Villadossola, ha voluto esprimere tutta la sua gratitudine nei confronti del nuovo gruppo giovani: “Vi ringrazio, siete stati meravigliosi. Sono davvero contento di vedere un gruppo di giovani come voi che si prende la responsabilità di fare qualcosa per la propria comunità”.