“La modernizzazione delle reti ferroviarie è oggi un tema essenziale”

"L'odierna visita rappresenta una tappa fondamentale nel nostro percorso di dialogo con le parti interessate, in vista delle direttive europee che stabiliscono l'obiettivo di spostare il 30% del traffico merci su ferrovia per distanze superiori ai 300 km entro il 2030 e addirittura il 50% entro il 2050. Questo implica una necessaria revisione delle nostre infrastrutture, una crescita delle capacità industriali e un adeguamento delle nostre professioni per capitalizzare sulle opportunità offerte da questa nuova fase. Siamo chiamati a superare le resistenze che emergono, in particolare dall'area tedesca, che non sempre riconosce l'importanza della connessione nord-sud in Italia e considera il nostro paese attraversato da ben tre reti di Trasporti Europei (Ten-T). La pianificazione e gli investimenti a lungo termine saranno essenziali."

Così ha commentato il senatore Enrico Borghi, Presidente del Gruppo Parlamentare Italia Viva-Azione-Renew Europe al Senato, dopo aver effettuato una visita al Terminale Logistico di Busto Arsizio-Gallarate.

"Nell'affrontare questa sfida, dobbiamo imparare dagli errori compiuti nel settore automobilistico, come le interruzioni causate dai lavori di manutenzione al Monte Bianco nel mese di agosto 2024. Dovremo anche concentrarci su aree critiche esistenti, come la galleria elicoidale di Varzo e l'adeguamento dei binari, che al momento limitano la capacità di questa linea ferroviaria e ne compromettono la futura espansione. La modernizzazione delle reti ferroviarie rappresenta oggi una priorità irrinunciabile per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e per stimolare l'occupazione a livello locale", ha sottolineato il Senatore Borghi.