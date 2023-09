''Ampliamento cava Lorgino, i tempi si allungano''

‘’Cava Lorgino, i tempi si allungano’’. Lo rende noto l’associazione Italia Nostra Vco, che fa il punto sullo stato dell'arte ‘’del processo di valutazione di impatto ambientale della nuova autorizzazione per l'estensione massiva della coltivazione di cava Lorgino in quel di Crevoladossola, processo instaurato presso l'Ente Provinciale’’.

‘’Ora – prosegue Italia Nostra - sappiamo ufficialmente che il progetto di ampliamento della coltivazione, così come presentato non va e che è stata prescritta la sua sostanziale revisione, con un consistente allungamento dei tempi di decisione. Per ora, la nuova ipotesi progettuale dovrà essere presentata entro il febbraio 2024 e immaginiamo che le osservazioni e i contributi forniti dalla nostra Sezione e anche dal Comitato locale per la tutela di Crevoladossola, possono aver, sostanzialmente, contribuito, a orientare il giudizio di alcuni degli Enti chiamati ad esprimersi in sede di Conferenza’’.

Italia Nostra aveva sollecitato pubblicamente la Provincia del Vco chiedendo lumi sulla mancata risposta ricevuta in merito alla richiesta dell’associazione di partecipare alla conferenza dei servizi. La notizia della partecipazione era stata data pochi giorni fa dalla Provincia quando Italia Nostra aveva pubblicato sul suo sito le sue perplessità per la mancata risposta.