Un tour virtuale alla scoperta di Agaro, il villaggio walser sommerso

Attraverso la ricostruzione virtuale del villaggio scomparso di Agaro e dell’ambiente circostante, il visitatore potrà immergersi nella storia, camminare tra le case del villaggio ed ammirare da diversi punti di vista le condizioni ambientali così come erano negli anni ‘30 prima che Agaro venisse demolito in parte e sommerso dalle acque.

Nel 1938 Agaro fu completamente sommerso dalle acque per la costruzione di una diga alta 57 metri che coprì con 20 milioni di metri cubi di acqua i pascoli e il villaggio.

L’esplorazione digitale di questi luoghi permette di far riaffiorare cultura e memoria, permettendo di raccontare nuovamente le storie di chi in questo villaggio ha una storia, la vita dei propri avi e il legame con il territorio.

Questo lavoro è stato possibile grazie al team dell’Università di Architettura del Politecnico di Milano.

“L’obiettivo - spiega Marco Torri, docente del Politecnico di Milano che ha guidato il progetto - è stato quello di ricostruire con risultato realistico il villaggio di Agaro negli anni 30, prima che la vallata e il paese venissero allagati dalla diga costruita per la produzione di energia elettrica”.

Il tour virtuale, realizzato grazie al lavoro di rilievo del territorio effettuato con i droni, le foto aeree, le immagini d’epoca, la lettura delle curve di livello e l’interpretazione della mappa che hanno permesso l’elaborazione digitale e la ricostruzione fedele in 3D, ci porterà lungo le rive del lago e ci farà scoprire la vita di allora, prima che gli eventi sconvolgessero questa comunità.

Sarà possibile vivere questo emozionante tour virtuale attraverso oculari digitali dedicati o anche attraverso una applicazione scaricabile sul proprio smartphone.

Il progetto non si ferma qui e lancia un ponte da sviluppare nel metaverso, il cloud digitale del futuro, un luogo modellabile di studio e di approfondimento. La tecnologia sviluppata infatti permette di proseguire il viaggio della ricostruzione capillare della storia e delle culture inserendo nuovi elementi e dettagli.

“Un luogo non luogo della memoria che può avere grandi sviluppi” prosegue Marco Torri, “come per esempio nell’approfondimento e nella ricerca storica e nello sviluppo turistico dei territori”.

Il progetto è stato possibile grazie al prezioso lavoro di tesi di laurea di due studenti del terzo anno di facoltà e al Coordinamento di Giuliano Dall’Ò, Professore di Fisica Tecnica Ambientale presso il Dipartimento ABC del Politecnico di Milano.

Oltre all’esperienza digitale di immersione georeferenziata, nella serata verrà proiettato un video della costruzione della diga e del lavoro di allagamento.

Appuntamento dunque al 15 settembre ore 21.00 alle Terme di Premia. Ingresso gratuito aperto al pubblico.

Il progetto, fortemente voluto dalla comunità locale Ager Walserverein, in collaborazione con i Comuni di Premia e Baceno, rientra nelle attività di valorizzazione del Grande Sentiero Walser - Walserweg Italia, finanziato come maggiore sostenitore dalla Fondazione Compagnia di San Paolo in ambito del bando “Territori in luce” fase 2.





