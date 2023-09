''Soddisfatto della Cannobiese: il migliore degli avversari è stato il portiere''

Un po’ di delusione c’è, ma all’inizio del campionato, in fase di rodaggio, ci può stare un ko interno alla prima giornata. Parliamo di Cannobiese-Gravellona San Pietro, finita 3 a2 per gli ospiti. Non sono bastati i due gol di Schirru per permettere alla Cannobiese di fare punti all’esordio.

‘’Sapevamo che il Gravellona era una squadra organizzata e grintosa ma soprattutto messa bene in campo’’ esordisce Marco Livorno, tecnico della Cannobiese.

‘’E pensare che loro sono rimasti in dieci al 30’ del primo tempo –spiega l’allenatore – ma erano già in vantaggio ed hanno raddoppiato su un cross fortunoso. Poi noi nel secondo tempo abbiamo reagito bene portandoci sul pari. Poi loro si sono portati in vantaggio con un rigore e noi invece al 95’ abbiamo sbagliato il tiro degli undici metri che ci era stato concesso. Ma al di là di questo sono soddisfatto della nostra partita. I ragazzi hanno fatto bene e lo conferma il fatto che il migliore degli avversari è stato il portiere. La mia squadra ha creato oltre ala due reti almeno 7-8 occasioni da gol. Nulla da dire dunque’’.

Livorno, molto onestamente, non si nasconde: buona squadra e lotteremo per vincere’’.

In Prima Categoria, oltre alla vittoria del Gravellona a Cannobio, fa notizia il 5 a 1 del Trecate sul Comignago. Detto già del pari interno del Villa contro l’Agrano (2-2), da rilevare la sconfitta del Bagnella a Sizzano (2-1) e il successo della Union Novara sul Carpignano (2-1). Per le altre ossolane vittoria del Pieidmulera a Crodo (1-0) e pari per la Varezese con la Pernatese (1-1) e tra Vogogna e Ornavassese (0-0)-