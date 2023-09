Interruzioni ferroviarie per miglioramenti infrastrutturali sulla Milano-Domodossola

Cantieri aperti per lavori di potenziamento infrastrutturale di Rete Ferroviaria Italiana sulla Milano Domodossola. .

Per consentire gli interventi la circolazione ferroviaria sarà interrotta nei week end 15-17 settembre e 14-15 ottobre sulla linea Milano-Domodossola fra le stazioni di Verbania e Premosello; durante l’interruzione saranno effettuati lavori per la realizzazione del sottopasso e di adeguamento dei marciapiedi altezza 55 cm – lo standard europeo previsto per i servizi ferroviari metropolitani per agevolare l’accesso ai treni e delle pensiline in stazione di Mergozzo che saranno completati entro dicembre 2023.

