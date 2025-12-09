Autostrada A26, i cantieri attivi questa settimana

Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa relativa ai cantieri attivi lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Di seguito l’elenco completo delle modifiche alla viabilità relative alla settimana dell’8 dicembre.

Cantieri di chiusura in orario notturno:

Tra Borgomanero e Arona in direzione Gravellona Toce dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 9 dicembre; uscita obbligatoria a Borgomanero e possibile rientro ad Arona.

Tra Arona e Baveno in direzione Gravellona Toce dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti di mercoledì 10 e venerdì 12 dicembre; uscita obbligatoria ad Arona e possibile rientro a Baveno.

Tra Arona e Borgomanero in direzione Genova dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di giovedì 11 dicembre. Uscita obbligatoria ad Arona e possibile rientro a Borgomanero.

Cantieri di corsia unica permanente:

Tra Meina e Carpugnino in direzione Gravellona Toce tra le pkm 174+500 e 175+500 in modalità permanente fino a giovedì 11 dicembre.

Tra Meina e Carpugnino in direzione Gravellona Toce tra le pkm 180+500 e 181+000 in modalità permanente da mercoledì 10 a venerdì 12 dicembre.

Sulla D36 Stroppiana - Santhià, tra Vercelli ovest e allacciamento D36/A4 in direzione Santhià tra le pkm 23+000 e 24+100 in modalità permanente.

Tra allacciamento A4/D36 e Vercelli ovest in direzione Stroppiana tra le pkm 24+500 e 23+700 in modalità permanente.

Cantieri di deviazione di carreggiata:

Tra Carpugnino e Baveno in direzione Genova tra le pkm 181+000 e 189+900 in modalità permanete da martedì 9 a sabato 13 dicembre.