Villadossola, la minoranza chiede l'eliminazione del disco orario per il parcheggio di via Zonca

“Facendo seguito alle innumerevoli sollecitazioni pervenute dai cittadini coinvolti e in conseguenza degli approfondimenti svolti con gli organismi preposti, si ritiene opportuno informare la cittadinanza che si provvederà ad inoltrare una formale richiesta perché venga definitivamente sospeso il vincolo del “parcheggio con disco orario” in via Idilio Zonca, nei pressi del parco giochi”.

Lo annuncia, in una nota, Uniti per Villa, gruppo di minoranza di Villadossola. “Attualmente - spiegano - il vincolo è temporaneamente sospeso, come avviene nei mesi invernali. La proposta di eliminare definitivamente l’obbligo del “parcheggio a tempo” deriva dall’aver considerato che l’attuale sospensione temporanea non ha comportato disagi per la cittadinanza e per le attività pubbliche e private. Tale evidenza conferma l’inopportunità di applicare vincoli che oltre a creare difficoltà di convivenza, hanno comportato l’elevazione di sanzioni amministrative sia per i cittadini che per gli utenti delle attività private connesse alla fruizione del parco giochi”.