Da Stresa e Domodossola ad Amsterdam e Bruxelles: nel 2026 arriva il treno notturno European Sleeper

A partire da giugno del prossimo anno Stresa e Domodossola entreranno nella rete europea dei collegamenti ferroviari notturni. La notizia, riportata dai principali portali dedicati al trasporto ferroviario e confermata dall’operatore privato European Sleeper, segna un passo significativo per la mobilità internazionale del territorio.

Dal 18 giugno 2026, infatti, sarà operativo un nuovo treno notturno regolare che collegherà Amsterdam e Bruxelles con Milano tre volte alla settimana. Si tratta del terzo collegamento stabile introdotto dalla società, dopo le tratte Bruxelles-Amsterdam-Berlino-Praga e Parigi-Bruxelles-Berlino, quest’ultima in partenza nel marzo 2026, e rappresenta una nuova direttrice Nord-Sud che andrà ad attraversare anche l’Ossola e il Lago Maggiore.

Il convoglio partirà in due sezioni separate, una da Amsterdam e una da Bruxelles, che si uniranno a Colonia prima di proseguire verso sud. Il percorso attraverserà la storica linea del Sempione, con fermata a Berna, Briga, Domodossola e Stresa, offrendo così un collegamento diretto tra l’Italia nord-occidentale e il cuore dell’Europa.

European Sleeper ha spiegato che il servizio offrirà anche la possibilità di interscambio con i treni provenienti da Londra presso la stazione di Bruxelles-Midi/Zuid, ampliando così le opzioni di viaggio verso il Regno Unito. Resta invece da confermare l’utilizzo della stazione di Milano Centrale per gli arrivi e le partenze: una scelta considerata strategica per le connessioni con l’alta velocità di Trenitalia e Italo.

Le partenze dal Nord Europa sono previste intorno alle 19 nelle serate di lunedì, giovedì e sabato, con arrivo nelle località svizzere e italiane la mattina seguente. Il treno raggiungerà Milano tra le 9 e le 10.

In direzione opposta, i convogli partiranno da Milano nelle notti di mercoledì, venerdì e domenica, con arrivo ad Amsterdam e Bruxelles nella stessa fascia oraria del mattino. Gli orari definitivi saranno precisati nei prossimi mesi, in collaborazione con i gestori delle infrastrutture coinvolte.

Per la gestione del servizio in Belgio, Paesi Bassi e Germania, European Sleeper si affiderà alla società olandese TCS (Train Charter Services), mentre sono in corso le trattative per individuare i partner operativi in Svizzera e Italia. Il treno sarà composto da carrozze con posti a sedere, cuccette e vetture letto, confermando la formula che sta rilanciando il viaggio ferroviario notturno come alternativa comoda ed ecologica al trasporto aereo.

Ulteriori dettagli verranno forniti prossimamente, ma l’annuncio ha già suscitato interesse: dal 2026, raggiungere Amsterdam o Bruxelles partendo da Domodossola o Stresa sarà finalmente possibile mentre si dorme. Un'opportunità per favorire il turismo verso il Nord Europa, ma anche un'occasione per il nostro territorio per intercettare flussi di turisti dal resto d'Europa.

Dopo i lavori di ammodernamento sulla linea verso Milano, in corso in questi mesi, e il futuro collegamento da Gallarate all'aeroporto di Malpensa, la rete ferroviaria si prepara a garantire collegamenti moderni tra il Nord Ovest e il resto dell'Europa. Ancora una volta dunque il traforo del Sempione torna ad essere considerato di vitale importanza per le connessioni ferroviarie moderne.