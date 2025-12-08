Autostrada A26, nuove chiusure notturne tra Arona e Baveno

A causa di lavori di manutenzione delle gallerie lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri, Autostrade per l’Italia ha programmato nuove chiusure notturne nel tratto compreso tra Arona e Baveno.

In particolare, la chiusura riguarda il tratto tra il km 165.5 e il km 189.9 in direzione Gravellona Toce, che rimarrà chiuso tra le 22.00 e le 6.00 nelle notti di mercoledì 10 e venerdì 12 dicembre. Il traffico diretto verso Gravellona dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Arona ed eventualmente rientrare allo svincolo di Baveno dopo aver percorso la SS 33. Il percorso alternativo per i veicoli pesanti prevede la percorrenza della SP 142 e della SP 229, per poi rientrare in autostrada.