 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 08 dicembre 2025, 14:20

Autostrada A26, nuove chiusure notturne tra Arona e Baveno

Il provvedimento è valido il 10 e 12 dicembre per lavori di manutenzione delle gallerie

Autostrada A26, nuove chiusure notturne tra Arona e Baveno

A causa di lavori di manutenzione delle gallerie lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri, Autostrade per l’Italia ha programmato nuove chiusure notturne nel tratto compreso tra Arona e Baveno.

In particolare, la chiusura riguarda il tratto tra il km 165.5 e il km 189.9 in direzione Gravellona Toce, che rimarrà chiuso tra le 22.00 e le 6.00 nelle notti di mercoledì 10 e venerdì 12 dicembre. Il traffico diretto verso Gravellona dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Arona ed eventualmente rientrare allo svincolo di Baveno  dopo aver percorso la SS 33. Il percorso alternativo per i veicoli pesanti prevede la percorrenza della SP 142  e della SP 229, per poi rientrare in autostrada.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore